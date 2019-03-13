Большинство жителей страны являются вынужденными жаворонками

Большинство жителей страны являются вынужденными "жаворонками"Около 80% россиян вынуждены вставать раньше 7 утра в будние дни. Об этом сообщает портал со ссылкой на исследование "Левада-центра".При этом больше половины респондентов (около 59%) укладываются спать раньше 23 часов. Почти треть опрошенных прекращают бодрствовать с 24 до 2 ночи, после 3 часов —5%. При этом позволить себе встать с постели после 10 часов могут только 3% россиян. Чаще всего, это вдовствующие мужчины, проживающие без несовершеннолетних детей, отмечает .