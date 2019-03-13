В рамках совещания были вручены награды победителям конкурса «Зеленый огонек».

Вопросы создания безопасных условий для самых юных участников дорожного движения рассмотрены в ходе межведомственного совещания Управления региональной Госавтоинспекции, Департамента образования администрации Владимирской области и представителей муниципальных органов, курирующих вопросы обеспечения дошкольного образования.В своем выступлении представитель УГИБДД УМВД России по Владимирской области отметил, что расширение социального партнёрства в вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, вовлечение родителей в воспитание и обучение детей грамотными участниками дорожного движения является важной частью реализации положений национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Результатом консолидации совместных усилий правоохранителей и педагогов в решении вопроса распространения и расширения инновационных форм и методов воспитания грамотных участников движения, используемых в дошкольных образовательных организациях, является проведение областного смотра-конкурса на лучшую работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек». В текущем году в областной оргкомитет поступило 35 конкурсных работ.Членами оргкомитета было отмечено, что в проводимые сотрудниками Госавтоинспекции профилактические занятия в игровой, доступной для детей форме, с использованием макетов элементов улично-дорожной сети имеют положительный результат.По итогам экспертной оценки конкурсных материалов призерами областного смотра-конкурса стали коллективы дошкольных образовательных организаций МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» ЗАТО г. Радужный, МБДОУ «ЦРР - детский сад №8 «Огонек» г. Вязники, МБДОУ «Детский сад №12» г. Гусь-Хрустальный, МБДОУ г. Владимира «Детский сад №48», МБДОУ Собинского района «Детский сад №17 «Родничок».Награждая победителей, член ветеранской организации службы ГИБДД, заместитель председателя Владимирского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Николай Горемыкин высказал слова благодарности всем педагогическим работникам, занимающихся воспитанием законопослушного поведения в подрастающем поколении.В ходе совещания также были обсуждены проблемные вопросы воспитания и обучения детей транспортной культуре и совместные мероприятия по их решению, которые будут проведены в нынешнем году.