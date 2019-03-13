США не хотят, чтобы их союзники зависели от российского газа, и сами не хотят зависеть от нефти из Венесуэлы, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Заодно он обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику.

США не хотят, чтобы их союзники зависели от российского газа, и сами не хотят зависеть от нефти из Венесуэлы, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Заодно он обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику."Мы не хотим, чтобы европейские коллеги были привязаны к российскому газу через проект "Северный поток 2", точно так же как мы не хотим, чтобы мы сами зависели от венесуэльских поставок нефти", — сказал он, выступая с речью на конференции CERAWeek в Хьюстоне — ведущем мировом центре энергетической промышленности.Также, по его словам, США намерены довести нефтяной экспорт Ирана до нуля (полгода назад США вышли из ядерной сделки с Ираном и вновь ввели против него санкции). Помпео сообщил, что политика санкций продолжится до тех пор, пока Иран не будет вести себя, "как нормальная страна".Ранее, в передаче "Железная логика" на радио Вести FM (от 12 марта), политолог Сергей Михеев заявил, что США заставляют своих союзников делать то, что выгодно американскому бизнесу."Вот как хотите, а мы будем выламывать вам руки, выкручивать, бить вас, ломать вам ребра, а вы должны покупать наш более дорогой газ. И это называют рыночной конкуренцией, принципами свободной экономики, — сказал он. — И их адепты очень любят рассказывать студентам в университетах про свободную рыночную экономику, мол, все очень свободно, не политизировано".12 марта Европарламент принял очередную антироссийскую резолюцию, в которой содержалось требование остановить строительство газопровода. Однако она, эта резолюция юридической силы не имеет, считает политолог Александр Рар."Насчет американцев все ясно: они хотят разрушить российскую экономику, но европейский парламент – это институция моральной инквизиции, никакой реальной власти он не имеет. Все эти антироссийские резолюции останутся только на бумаге. Европарламент не может приказать правительствам стран следовать их рекомендациям. Через три месяца будут новые выборы, и, думаю, половина этих депутатов там сидеть уже не будет. Тем не менее атмосферу российско-европейских отношений эта резолюция испортит", — отметил политолог.По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, называя проект "Северный поток — 2" чисто политическим, американцы требуют от него отказаться и закупать американский газ на 20-30 процентов дороже. То есть это будет уже не политический, а экономический проект. Он будет чисто коммерческим для Соединенных Штатов, потому что они будут получать дополнительную прибыль.Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, США пользуются методами недобросовестной конкуренции, граничащими с рэкетом или рейдерством международного уровня. Он уточнил, что Москва не имеет ничего против здоровой борьбы за клиентов, но подход Штатов неприемлем. Песков назвал конкурентоспособность российского газа в этом проекте стопроцентной. США теперь нужно думать, как убедить европейских партнеров покупать заокеанское голубое топливо гораздо дороже на десятки процентов.