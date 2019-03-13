Заявитель сообщил, что неизвестный похитил с витрины наручные часы известного бренда стоимостью около 1,5 млн рублей...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Арбат задержали подозреваемого в краже часов стоимостью около 1,5 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району поступило заявление от директора магазина по продаже часов, расположенного в торговом центре на Пресненской набережной. Он сообщил, что неизвестный похитил с витрины наручные часы известного бренда. Материальный ущерб составил около 1,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при попытке сбыта часов на улице Арбат задержали подозреваемого – 38-летнего жителя столицы. У злоумышленника были изъяты похищенные часы, а также 13 ключей для открывания торговых витрин.Сотрудники уголовного розыска установили причастность задержанного мужчины еще к одному противоправному деянию. Установлено, что ранее злоумышленник из подсобного помещения одного из магазинов похитил мобильный телефон стоимостью около 80 тысяч рублей.По данным фактам Следственным отделом и Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60