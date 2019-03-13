Не утихают митинги в Алжире. В разных городах на улицы вышли тысячи студентов. На этот раз недовольны отсрочкой президентских выборов.

Не утихают митинги в Алжире. В разных городах на улицы вышли тысячи студентов. На этот раз недовольны отсрочкой президентских выборов.Протесты в стране начались 22 февраля после решения действующего президента в пятый раз участвовать в выборах на пост главы страны.Накануне правительство Алжира ушло в отставку, а 82-летний Абдель Азиз Бутефлика отказался от участия и заявил о переносе выборов президента, назначенных на апрель. Срок не указан. В стране планируют провести референдум о внесении изменений в Конституцию, сообщает "Россия 24".Протестующие считают такое решение лишь затягиванием сроков.