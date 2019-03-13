Правительство Японии по дипломатическим каналам заявило России о своем неудовольствии в связи с военными учениями, начавшимися на южной части Курильского архипелага.

Правительство Японии по дипломатическим каналам заявило России о своем неудовольствии в связи с военными учениями, начавшимися на южной части Курильского архипелага.Во вторник на Итурупе и Кунашире начались военные учения, отрабатывающие высадку условного противника​​​. В связи с этим России было сделано представление, передает ТАСС.Япония претендует на острова Кунашир, Итуруп и Малую Курильскую гряду (Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый, причем последние пять островов в Токио именуют Хабомаи и считают как бы за один остров).В середине января на пресс-конференции по итогам 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требования Японии передать ей южные Курилы противоречат обязательствам страны по уставу ООН, в одной из статей которого написано о незыблемости итогов Второй мировой войны (Япония участвовала в войне на стороне фашистской Германии).На Курильских островах недавно провели опрос. Итоги оказались предсказуемыми — 96 процентов жителей региона считают Курилы бесспорной частью России.