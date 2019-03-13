Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри остался в восторге от игры своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Ювентуса. По мнению итальянского специалиста, его футболистам удалось справиться с эмоциями и добиться нужного результата.

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри остался в восторге от игры своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Ювентуса". По мнению итальянского специалиста, его футболистам удалось справиться с эмоциями и добиться нужного результата."Мы должны были в этом матче активно сыграть впереди, не забывая при этом об обороне. Мы не поддались на эмоции, сохранив голову холодной. Все футболисты сыграли здорово", – приводит слова наставника "Ювентуса" клубный сайт.Напомним, что "Старая синьора" добилась домашней победы над "Атлетико" со счетом 3:0 и по сумме двух матчей вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.