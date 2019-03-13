Сергей Шнуров отказался от поэтического баттла с Ксенией
Собчак. Лидер группы Ленинград с иронией признался, что боится
светской львицы – а также возможных санкций со стороны ее друга, режиссера
Богомолова.
Сергей Шнуров отказался от поэтического баттла с Ксенией
Собчак. Лидер группы "Ленинград" с иронией признался, что боится
светской львицы – а также возможных санкций со стороны ее друга, режиссера
Богомолова.
Сергей Шнуров удостоился внимания журналистки после того,
как сравнил личную жизнь Собчак с ее любимым проектом "Дом-2".
Взбешенная телеведущая – также в стихах – предложила Шнурову встретиться
в прямом эфире в рамках ее YouTube-шоу "Осторожно,
Собчак". Она вызвала рок-музыканта на поэтический баттл, где лидер "Ленинграда"
сможет "размазать" ее рифмами и показать всем, какая она
"зараза".
"Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. Почуял, что ли,
злую западню. Труслив я стал, да и, тут делом грешным, всяк понимаю, как
отказом я садню", – вежливо отказался .
Лидер группировки "Ленинград", кроме того,
признался: он побаивается театрального режиссера Константина Богомолова. По
словам , это настоящий боец, прославившийся схваткой с мужем Собчак
Максимом Виторганом. Напомним, встреча режиссера с актером состоялась не так
давно в одном из кафе в центре Москвы и окончилась для Богомолова разбитым
носом.
А вообще-то Сергей полагает, что телеведущая вызвала его
на баттл ради повышения рейтинга своей программы "Осторожно, Собчак".
Но лидер "Ленинграда", к сожалению, ничем не может ей помочь в этой
ситуации. Да и возраст уже дает о себе знать – так что Сергею Шнурову сейчас
"не до приколов", пишет .