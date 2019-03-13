Сергей Шнуров отказался от поэтического баттла с Ксенией Собчак. Лидер группы Ленинград с иронией признался, что боится светской львицы – а также возможных санкций со стороны ее друга, режиссера Богомолова.

Сергей Шнуров отказался от поэтического баттла с КсениейСобчак. Лидер группы "Ленинград" с иронией признался, что боитсясветской львицы – а также возможных санкций со стороны ее друга, режиссераБогомолова.Сергей Шнуров удостоился внимания журналистки после того,как сравнил личную жизнь Собчак с ее любимым проектом "Дом-2".Взбешенная телеведущая – также в стихах – предложила Шнурову встретитьсяв прямом эфире в рамках ее YouTube-шоу "Осторожно,Собчак". Она вызвала рок-музыканта на поэтический баттл, где лидер "Ленинграда"сможет "размазать" ее рифмами и показать всем, какая она"зараза"."Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. Почуял, что ли,злую западню. Труслив я стал, да и, тут делом грешным, всяк понимаю, какотказом я садню", – вежливо отказался .Лидер группировки "Ленинград", кроме того,признался: он побаивается театрального режиссера Константина Богомолова. Пословам , это настоящий боец, прославившийся схваткой с мужем СобчакМаксимом Виторганом. Напомним, встреча режиссера с актером состоялась не такдавно в одном из кафе в центре Москвы и окончилась для Богомолова разбитымносом.А вообще-то Сергей полагает, что телеведущая вызвала егона баттл ради повышения рейтинга своей программы "Осторожно, Собчак".Но лидер "Ленинграда", к сожалению, ничем не может ей помочь в этойситуации. Да и возраст уже дает о себе знать – так что Сергею Шнурову сейчас"не до приколов", пишет .