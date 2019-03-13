Несколько дней назад певицу
госпитализировали. Судя по сообщениям в СМИ, Юлии Началовой становится все хуже
и хуже. Эксперт пролил свет на возможные проблемы артистки.
Несколько дней назад певицу
госпитализировали. Судя по сообщениям в СМИ, Юлии Началовой становится все хуже
и хуже. Эксперт пролил свет на возможные проблемы артистки.
По сообщению Telegram-канала
112, врачи диагностировали у Началовой отказ внутренних органов. Что именно
перестало функционировать в теле звезды не уточняется. Врачи оценивают
состояние певицы как крайне тяжелое.
Специально для "Дни.ру" директор
сети семейных клиник "АВС Медицина" Юлия Сиверцова ознакомилась с
тревожной информацией о состоянии артистки, просочившейся в прессу. По словам медика,
есть вероятность, что организм Юлии Началовой был истощен.
"Если верить тому, что Юлия Началову
подключили к аппарату искусственного дыхания, я делаю вывод, что у певицы
развился сепсис. Он мог возникнуть на фоне рожистого воспаления –
стрептококковой инфекции. Такой диагноз часто ставят людям, болеющим сахарным
диабетом. Скорее всего, организм у певицы ослабленный. Не исключено, что она
пыталась соблюдать какую-то диету, что могло усугубить состояние", – рассказала Юлия Сиверцова.
Напомним, что сегодня, 13 марта,
были обнародованы данные из клиники, где сейчас находится . По словам
сотрудника медицинского учреждения, ее погрузили в искусственную кому.
Также сообщалось, что никаких
медицинских вмешательств пока не планируется, жизнедеятельность организма искусственно поддерживают. Однако существует риск отека легких.