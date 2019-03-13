Несколько дней назад певицу госпитализировали. Судя по сообщениям в СМИ, Юлии Началовой становится все хуже и хуже. Эксперт пролил свет на возможные проблемы артистки.

Несколько дней назад певицугоспитализировали. Судя по сообщениям в СМИ, Юлии Началовой становится все хужеи хуже. Эксперт пролил свет на возможные проблемы артистки.По сообщению Telegram-канала112, врачи диагностировали у Началовой отказ внутренних органов. Что именноперестало функционировать в теле звезды не уточняется. Врачи оцениваютсостояние певицы как крайне тяжелое.Специально для "Дни.ру" директорсети семейных клиник "АВС Медицина" Юлия Сиверцова ознакомилась стревожной информацией о состоянии артистки, просочившейся в прессу. По словам медика,есть вероятность, что организм Юлии Началовой был истощен."Если верить тому, что Юлия Началовуподключили к аппарату искусственного дыхания, я делаю вывод, что у певицыразвился сепсис. Он мог возникнуть на фоне рожистого воспаления –стрептококковой инфекции. Такой диагноз часто ставят людям, болеющим сахарнымдиабетом. Скорее всего, организм у певицы ослабленный. Не исключено, что онапыталась соблюдать какую-то диету, что могло усугубить состояние", – рассказала Юлия Сиверцова.Напомним, что сегодня, 13 марта,были обнародованы данные из клиники, где сейчас находится . По словамсотрудника медицинского учреждения, ее погрузили в искусственную кому.Также сообщалось, что никакихмедицинских вмешательств пока не планируется, жизнедеятельность организма искусственно поддерживают. Однако существует риск отека легких.