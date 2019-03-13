Украина нанесла серьезный удар по российской космической программе. В ракету Союз попал неисправен украинский прибор, из-за которого могли погибнуть космонавты.

Украина нанесла серьезный удар по российской космическойпрограмме. В ракету "Союз" попал неисправен украинский прибор, из-закоторого могли погибнуть космонавты.Прибор, отвечающий за нормальное функционирование системыуправления ракеты-носителя "Союз-ФГ", заменили после неудачныхиспытаний на космодроме Байконур. О том, что он изготовлен на харьковскомпредприятии "Коммунар", РИА Новости сообщил некий источник вракетно-космической отрасли.Неисправный прибор стал причиной повторных испытаний ракеты.Проблемы обнаружились во время предстартовой проверки ракеты, которая должназавтра, 14 марта доставить на орбиту очередной экипаж МКС. График работ накосмодроме скорректирован, но старт переносить не планируется.В экипаж стартующего завтра "Союза" вошли российскийкосмонавт Алексей Овчинин и американскийастронавт Ник Хейг, не долетевшие до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя"Союз-ФГ", а также американка Кристина Кук.Украина разорвала все договоры с Россией на поставкупродукции военного и космического назначения. Вероятно, что неисправный прибор попалв Россию еще до прекращения всех отношений Москвы и Киева.В этом году президент Петр Порошенко объявил о разрыве договорао дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Он былподписан 31 мая 1997 года в Киеве во время государственного визита БорисаЕльцина. Документ закреплял всеобъемлющие принципы стратегического партнерстваво всех областях и сферах.