Ведущую Тину Канделаки обвинили в желании поссорить народы
Украины и России. Скандал развернулся вокруг заявления продюсера,
опубликованного в якобы принадлежащем ей блоге в Facebook. Объяснения вменяемых
пользователей, что аккаунт фейковый, разъяренных украинцев уже не успокаивает.
Ведущую Тину Канделаки обвинили в желании поссорить народы
Украины и России. Скандал развернулся вокруг заявления продюсера,
опубликованного в якобы принадлежащем ей блоге в Facebook. Объяснения вменяемых
пользователей, что аккаунт фейковый, разъяренных украинцев уже не успокаивает.
Костер разжег украинский блогер Сергей Марченко, который
нашел комментарий, якобы принадлежащий , "на полях"
соцсети. Тут же опубликовав на своей станице скрин сообщения, он лицемерно
выразил удивление такими словами известной телеведущей.
"Пора чеченскому спецназу в туристическую поездку по
Украине, недели две, думаю, хватит. И запоют на чеченском языке, ряженые",
– гласит запись, обнаруженная Марченко в Facebook.
Блогер пришел к выводу, что в России "есть запрос
зачистить чеченским спецназом Украину". А пытается
"соответствовать своему зрителю". Марченко заявил, что поссорить
народы Украины и России хотят не политики, а такие, как Канделаки. А в целом этого
хотят все россияне – в том числе "Жванецкий, Навальный, Мартиросян,
Ходорковский, Лепс и Познер". Исключения есть – но их мало, уверенно
заявляет блогер.
Единомышленники у Марченко, конечно, нашлись. "Канделаки
в оппозиции к интеллекту и давно", "Да, что ж они чеченцами пугают
всех... прикрываются вечно", – комментируют размышления гуру подписчики.
Более уравновешенные "френды" указали блогеру на
то, что аккаунт, в котором он нашел скандальную запись, фейковый – у не может быть всего несколько подписчиков. Но собирающего лайки
Марченко и его последователей переубедить не удалось. Они почему-то уверены,
что пост – "вполне в духе Тины Канделаки".