Ведущую Тину Канделаки обвинили в желании поссорить народы Украины и России. Скандал развернулся вокруг заявления продюсера, опубликованного в якобы принадлежащем ей блоге в Facebook. Объяснения вменяемых пользователей, что аккаунт фейковый, разъяренных украинцев уже не успокаивает.

Ведущую Тину Канделаки обвинили в желании поссорить народыУкраины и России. Скандал развернулся вокруг заявления продюсера,опубликованного в якобы принадлежащем ей блоге в Facebook. Объяснения вменяемыхпользователей, что аккаунт фейковый, разъяренных украинцев уже не успокаивает.Костер разжег украинский блогер Сергей Марченко, которыйнашел комментарий, якобы принадлежащий , "на полях"соцсети. Тут же опубликовав на своей станице скрин сообщения, он лицемерновыразил удивление такими словами известной телеведущей."Пора чеченскому спецназу в туристическую поездку поУкраине, недели две, думаю, хватит. И запоют на чеченском языке, ряженые",– гласит запись, обнаруженная Марченко в Facebook.Блогер пришел к выводу, что в России "есть запросзачистить чеченским спецназом Украину". А пытается"соответствовать своему зрителю". Марченко заявил, что поссоритьнароды Украины и России хотят не политики, а такие, как Канделаки. А в целом этогохотят все россияне – в том числе "Жванецкий, Навальный, Мартиросян,Ходорковский, Лепс и Познер". Исключения есть – но их мало, увереннозаявляет блогер.Единомышленники у Марченко, конечно, нашлись. "Канделакив оппозиции к интеллекту и давно", "Да, что ж они чеченцами пугаютвсех... прикрываются вечно", – комментируют размышления гуру подписчики.Более уравновешенные "френды" указали блогеру нато, что аккаунт, в котором он нашел скандальную запись, фейковый – у не может быть всего несколько подписчиков. Но собирающего лайкиМарченко и его последователей переубедить не удалось. Они почему-то уверены,что пост – "вполне в духе Тины Канделаки".