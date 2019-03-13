Известный артист балета Андрис Лиепа посетил шоу Бориса
Корчевникова. В студии программы Судьба человека телеведущий припомнил
танцору старую обиду.
Известный артист балета Андрис Лиепа посетил шоу Бориса
Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" телеведущий припомнил
танцору старую обиду.
Андрис Лиепа рассказал Борису Корчевникову о том, что купил участок в
святом месте – в селе Дивеево Нижегородской области. "Это была моя мечта. Я ее
вынашивал 10 лет, а потом построил дом", – рассказал артист балета в студии шоу
"Судьба человека" телеканала "Россия 1". По словам звезды, в новом особняке он,
его сестра Илзе и племянница Наденька встретили уже второе рождество.
Корчевников терпеливо выслушал Лиепу, а после заявил, что тот
подложил ему свинью. Телеведущий поведал, что из-за этого шикарного дома остался
холостяком.
"Я, кстати, из-за тебя и твоего дома тоже так и не создал
семью, потому что, ты в этом доме укрыл мою несостоявшуюся жену и
несостоявшуюся тещу. В течение нескольких месяцев они там у тебя жили, я их
пытался вернуть, а мне сказали: "Нам у Андриса хорошо". Вот они там и остались",
– заметил ведущий шоу "Судьба человека".
Андрис на выпад собеседника отреагировал с юмором. Артист намекнул,
что в произошедшем ничьей вины нет. "Там
такой дом, в котором всем хорошо. Там должны вылавливать сетями и вывозить
оттуда гостей", – улыбнулся танцор. "А я вот этого не стал делать, здесь была моя ошибка, наверное", – ответил Борис.
Добавим, что в студии программы Лиепа
рассказал почему ушел со сцены. По словам звезды, бросить любимое дело ему
пришлось из-за серьезного увечья – на репетиции Андрис оступился и травмировал
ногу.
"Я разорвал левое колено – это моя толчковая нога, на
которой я верчусь. Она на следующий день была лилового цвета. Разорвалась
суставная сумка, оторвалась крестовидная связка. Я еще четыре года танцевал без
связки. Я заклеивал тейпом ногу и танцевал. Никто этого не замечал", -
продолжил Лиепа.
Андрис пытался вылечить больную конечность – в Нью-Йорке ему сделали
операцию, которая, к сожалению, не дала результата. "Так получилось, что
профессия начала отходить. Я начал ставить спектакли", – рассказал артист в
студии шоу .