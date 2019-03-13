Известный артист балета Андрис Лиепа посетил шоу Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека телеведущий припомнил танцору старую обиду.

Известный артист балета Андрис Лиепа посетил шоу БорисаКорчевникова. В студии программы "Судьба человека" телеведущий припомнилтанцору старую обиду.Андрис Лиепа рассказал Борису Корчевникову о том, что купил участок всвятом месте – в селе Дивеево Нижегородской области. "Это была моя мечта. Я еевынашивал 10 лет, а потом построил дом", – рассказал артист балета в студии шоу"Судьба человека" телеканала "Россия 1". По словам звезды, в новом особняке он,его сестра Илзе и племянница Наденька встретили уже второе рождество.Корчевников терпеливо выслушал Лиепу, а после заявил, что тотподложил ему свинью. Телеведущий поведал, что из-за этого шикарного дома осталсяхолостяком."Я, кстати, из-за тебя и твоего дома тоже так и не создалсемью, потому что, ты в этом доме укрыл мою несостоявшуюся жену инесостоявшуюся тещу. В течение нескольких месяцев они там у тебя жили, я ихпытался вернуть, а мне сказали: "Нам у Андриса хорошо". Вот они там и остались",– заметил ведущий шоу "Судьба человека".Андрис на выпад собеседника отреагировал с юмором. Артист намекнул,что в произошедшем ничьей вины нет. "Тамтакой дом, в котором всем хорошо. Там должны вылавливать сетями и вывозитьоттуда гостей", – улыбнулся танцор. "А я вот этого не стал делать, здесь была моя ошибка, наверное", – ответил Борис.Добавим, что в студии программы Лиепарассказал почему ушел со сцены. По словам звезды, бросить любимое дело емупришлось из-за серьезного увечья – на репетиции Андрис оступился и травмировалногу."Я разорвал левое колено – это моя толчковая нога, накоторой я верчусь. Она на следующий день была лилового цвета. Разорваласьсуставная сумка, оторвалась крестовидная связка. Я еще четыре года танцевал безсвязки. Я заклеивал тейпом ногу и танцевал. Никто этого не замечал", -продолжил Лиепа.Андрис пытался вылечить больную конечность – в Нью-Йорке ему сделалиоперацию, которая, к сожалению, не дала результата. "Так получилось, чтопрофессия начала отходить. Я начал ставить спектакли", – рассказал артист встудии шоу .