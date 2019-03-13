В последнее время проблемы буквально валятся на Анастасию Волочкову. А теперь к ним добавились и публичные насмешки.

В последнее время проблемы буквально валятся на Анастасию Волочкову. А теперь к ним добавились и публичные насмешки.2019 год явно не задался для Анастасии Волочковой. Муссируются слухи, что единственная дочь Ариадна переехала от нее и теперь живет с отцом Игорем Вдовиным. А тот, в свою очередь, перестал перечислять на счет балерины ежемесячно внушительные суммы.Да еще и бывший водитель Александр Скиртач активизировался. Он дал сенсационное интервью, в котором на голубом глазу рассказал, что Анастасия Волочкова предпочитает заниматься сексом без презерватива. Якобы она сама просила его покупать ей таблетки. А также, со слов бывшего сотрудника, балерина поделилась с ним мечтой заняться любовью с двумя крепкими мужчинами. Скиртач умудрился подсчитать, что якобы в течение года Анастасия Волочкова меняет порядка 70-80 ухажеров. В итоге, сидевшая в соседней комнате балерина, следящая за откровениями бывшего водителя в монитор, не выдержала и, вбежав в студию, устроила грязную драку.Теперь же артистка получила новый, неожиданный, удар. Украинский Instagram-блогер Мишаня Лермонтов жестоко высмеял Анастасию Волочкову, обнародовав пародию на нее. Он использовал монолог балерины, найденный на YouTube, и записал видео, в котором намекнул на пристрастие артистки к спиртным напиткам, продемонстрировал ее любовь к накладным волосам, крупным украшениям и даже умудрился сесть в такую позу, которую предпочитает балерина.На аудиозаписи говорила: "Верь, что все получится! И не надо оттягивать, поэтому давай по намеченному плану. Я очень конкретный человек, мое любимое транспортное средство это танк! Потому что дуло – это я. Все будет просто нереально, и ты будешь с нами на таком позитиве, как нахожусь я. Знаешь, когда меня из Большого театра уволили, у меня вообще не было ни-ко-го... Моя ниша в шоу-бизнесе настолько не занята никем, что будет очень все круто, понимаешь? ты не представляешь, что мы можем вместе сделать".Монолог балерины разбавлялся паузами, во время которых изображающий блогер лихо заливал в себя рюмки водки, сопровождая эти действия смешными звуками. Подписчики пришли в восторг от пародии.