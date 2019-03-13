При осмотре автомобиля в салоне были обнаружены и изъяты предметы, похожие на обрез и патроны...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО задержали 36-летнего приезжего, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате проверочных мероприятий сотрудниками ГИБДД на Проспекте Мира был остановлен автомобиль «Хендай». При осмотре автомобиля в салоне были обнаружены и изъяты предметы, похожие на обрез и патроны. Согласно заключению экспертизы изъятые предметы относятся к огнестрельному оружию, изготовленному самодельным способом путем укорочения ствола и ложа охотничьего гладкоствольного ружья 16 калибра. Боеприпасы в количестве 14 штук являются охотничьими патронами промышленного производства для гладкоствольного оружия. Оружие и патроны пригодны для производства выстрелов.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29