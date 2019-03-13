13.03.2019

2019-03-13 12:05:51

В екатеринбургском клубе произошла перестрелка

В Екатеринбурге произошла массовая драка со стрельбой. Конфликт развязался в одном из ночных клубов, сообщают местные СМИ.



На опубликованных кадрах мужчина держит в руке травматический пистолет. Прибывшие на тревожный вызов полицейские задержали дебошира. Ведется разбирательство, передает "".