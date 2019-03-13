Правоохранители нашли коробок с травянистой массой зеленого цвета

Правоохранители нашли коробок с травянистой массой зеленого цветаВ конце февраля этого года в ночное время суток полицейские, патрулируя центр Мурома, задержали 30-летнего безработного жителя одной из районных деревень. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В кармане куртки мужчины правоохранители нашли коробок с травянистой массой зеленого цвета. Экспертиза показала, что в коробке находилась марихуана массой более 7-ми граммов.В отношении задержанного возбуждено уголовное. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения фигурантом запрещённого вещества.