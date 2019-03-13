При личном досмотре полицейские изъяли у фигуранта марихуану.

В конце февраля текущего года в ночное время суток сотрудниками патрульно-постовой службы МО МВД России «Муромский», находившимися на маршруте патрулирования в центре города, по подозрению в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, был задержан 30-летний безработный житель одной из районных деревень.При личном досмотре в кармане куртки задержанного полицейские обнаружили и изъяли коробок с травянистой массой зеленного цвета.Экспертным заключением подтверждено, что в коробке находилась марихуана массой более семи граммов.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения фигурантом запрещенного вещества.