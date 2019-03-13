По версии следствия, мужчина нанес ножевые ранения посетителям одного из городских кафе.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц).Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции при содействии коллег из Росгвардии в январе текущего года после поступившего в полицию сообщения о получении телесных повреждений посетителями одного из городских кафе.По версии следствия, между несколькими посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого обвиняемый, используя имевшийся у него нож, нанес ранения двум мужчинам.В результате инцидента 31 и 28-летний жители города Коврова были госпитализированы в реанимацию медицинского учреждения.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.