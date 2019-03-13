Жители Покровского-Стрешнево с размахом проводили Масленицу. В Обители святой Елисаветы прошли шумные гулянья с традиционными блинами, песнями, играми и русскими забавами.

Жители Покровского-Стрешнево с размахом проводили Масленицу.В Обители святой Елисаветы прошли шумные гулянья с традиционными блинами,песнями, играми и русскими забавами.Для того, чтобы вместе отметить Широкую Масленицу ивстретить весну, в этом году в Обители святой Елисаветы собрались вместеприхожане храма, жители района, многодетные семьи, топ-менеджеры холдинга "Социум".Его бенефициар, ученый и меценат уже не в первый раз устраивает праздник в концезимы, на который с удовольствием приходят семьи с детьми.Сначала для гостей праздника прошел молебен в честь преподобноймученицы Елисаветы – удивительной женщины, "Белого ангела", Великой княгини,имя которой носит уютный храм в Покровском-Стрешневе. Местный священник, отецПавел говорит, что люди обращаются за помощью к Елисавете для устроения какземной жизни, таки и будущей небесной."Нет человека, который бы не согрешил, и в канунВеликого поста, устраивая такие гуляния, народ старался найти мир: не только сровней, но и с власть предержащими, в общем, объединиться в одну православнуюсемью", – сказал отец Павел.После молебна всех гостей ждали широкие гуляния. Мамы, папыи дети повязывали на одежду яркие ленты и отправлялись подкрепиться. Угощениебыло обильное: уха из семги, гречневая каша с мясом, шашлык и люля-кебаб. Ну иконечно – традиционные блины, куда же без них! Вокруг распространялся аромат свежесваренногоягодного компота.Развлекательная программа масленичных гуляний была подстатькулинарной: реконструкции древнерусских забав, катание с горок, сражения намягких мечах, стрельба из лука, метание валенок, футбол на метлах с Бабой Ягой.И взрослые, и дети нашли тут игры на свой вкус. Маленьким гостям особопонравилось красочное шоу мыльных пузырей.Весь день гостейзабавляли мимы из театра "Высокие братья". Они, как бы оправдывая названиесвоего коллектива, устроили роскошное представление на ходулях. А артистыансамбля народной песни "Любо-мило" исполнили веселые русские песни и вместе сблагодарными зрителями водили хороводы на свежем воздухе. Те, кто устал отподвижных игр, переводили дух в теплом шатре на мастер-классах по плетениюбраслетов из шерсти и кожи по старинным технологиям и росписи свистулек.Не обошлось и без старинной забавы: самые смелые и сильные пыталисьвлезть на масленичный столб, чтобыдостать заветный приз. Закончились гулянья торжественным сжиганием чучелаМасленицы с привязанными к нему ленточками, так что в жарком пламени сгорели ивсе невзгоды.