В этот день они праздновали день рождения

В этот день они праздновали день рожденияЖителя Судогодского района подозревают в убийстве.12 марта этого года из Подмосковья к 61-летнему отцу приехал сын. Это был день его рождения – мужчине исполнилось 48 лет. Родные отмечали праздник, употребляли спиртное.Отец очень расстроился из-за того, что сын развёлся, и его любимый внук будет расти без отца. В какой-то момент пьяный подозреваемый взял в комнате охотничье ружьё, зарядил патронами, вернулся на кухню и застрелил сына.Близкие положительно характеризуют работящую семью, в которой случилась эта трагедия, и переживают за случившееся.Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.