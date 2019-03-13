Злоумышленники за два дня разграбили свыше 350 магазинов в венесуэльском штате Сулия, который с 7 марта остался без электричества, как и большая часть страны.

Злоумышленники за два дня разграбили свыше 350 магазинов в венесуэльском штате Сулия, который с 7 марта остался без электричества, как и большая часть страны.Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной Федерации торгово-промышленных палат и ассоциаций, власти реагировали на грабежи с большим опозданием. Бандиты воровали из продуктовых магазинов, врывались в магазины с бытовой техникой; они уносили даже сидения из ресторанов быстрого питания.Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Причиной стал саботаж на крупнейшей в стране гидроэлектростанции. Во вторник министр связи и информации заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории.Тем временем в различных частях Каракаса опять начались митинги оппозиции. Пока количество их участников незначительно. Обстановка в городе в целом остается спокойной.