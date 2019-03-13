Прокуратура Венесуэлы начала расследовании в отношении оппозиционера Хуана Гуайдо. Кроме неуважения к власти и публичного издевательства над системой правосудия, Гуайдо вменяют и возможную причастность к масштабным отключениям электроэнергии по всей стране.

Прокуратура Венесуэлы начала расследовании в отношении оппозиционера Хуана Гуайдо. Кроме неуважения к власти и публичного издевательства над системой правосудия, Гуайдо вменяют и возможную причастность к масштабным отключениям электроэнергии по всей стране.В прошлый четверг Каракас и многие штаты Венесуэлы остались без света из-за саботажа на главной ГЭС. По данным властей, речь шла о кибератаке на систему электроснабжения, передает "Россия 24".Тем временем на улицы Каракаса электричество постепенно возвращается, хотя по-прежнему в столице Венесуэлы не ходит метро и ощущаются серьезные проблемы с водоснабжением. Улучшилась ситуация с мобильной связью и мобильным интернетом.