Уголовное дело возбуждать не будут
Уголовное дело возбуждать не будут
Красная Пламя Александровского района.
Напомним, 30 января этого года на третьем этаже здания возникло задымление, а затем и пожар. Педагоги в пределах 10 минут эвакуировали школьников. Спасатели ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.
Повреждения зафиксировали в кабинете географии на третьем этаже, и на части кровли здания. Причиной произошедшего стало короткое замыкание в электросети.
По совокупности оценки исследованных обстоятельств, признаков халатности в действиях должностных лиц школы, управления образования администрации Александровского района и отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС следствие не установило. Уголовное дело возбуждать не будут.