Уголовное дело возбуждать не будут

Уголовное дело возбуждать не будутКрасная Пламя Александровского района.Напомним, 30 января этого года на третьем этаже здания возникло задымление, а затем и пожар. Педагоги в пределах 10 минут эвакуировали школьников. Спасатели ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.Повреждения зафиксировали в кабинете географии на третьем этаже, и на части кровли здания. Причиной произошедшего стало короткое замыкание в электросети.По совокупности оценки исследованных обстоятельств, признаков халатности в действиях должностных лиц школы, управления образования администрации Александровского района и отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС следствие не установило. Уголовное дело возбуждать не будут.