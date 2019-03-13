Прокуратура разберётся в обстоятельствах случившегося

Прокуратура разберётся в обстоятельствах случившегосяПрокуратура проверяет причину обрушения металлического ограждения с крыши дома №14 на улице Калинина в Вязниках.11 марта этого года при очистке сотрудниками управляющей компании МУП «ЖКС» снега с крыши дома неожиданно упало металлическое ограждение кровли здания. К счастью, никто не пострадал.В январе межрайонная прокуратура предостерегала руководителя обслуживающей компании о недопустимости нарушения закона по надлежащему содержанию зданий зимой, необходимости их своевременной очистки от снега и льда.Специалисты устанавливают причины случившегося, чтобы привлечь к ответственности виновных лиц.