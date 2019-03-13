Максим Галкин плотно втянулся в социальную сеть Instagram. Популярный телеведущий, едва проснувшись, опубликовал видео, в результате получив неоднозначную реакцию общественности.

Максим Галкин плотно втянулся в социальную сеть Instagram. Популярный телеведущий, едва проснувшись, опубликовал видео, в результате получив неоднозначную реакцию общественности.Раньше Максим Галкин утверждал, что создал свой аккаунт в социальной сети Instagram только из любопытства. Однако страничка быстро нашла почитателей, и шоумен стал чаще публиковать фото и видео. Галкин сорвал оглушительный успех, когда начал демонстрировать кадры со своими малышами, дочкой Лизой и сыном Гарри, рожденных от Аллы Пугачевой.Максим настолько втянулся в виртуальную жизнь, что даже начал публиковать материалы, едва проснувшись. Об этом свидетельствует новое видео Галкина, в котором тот, в одном халате, прохаживается по прихожей, радуясь солнечному утру в деревне Грязь. От бдительных фанатов не скрылся сонный и помятый вид шоумена.Отметив не совсем свежий обрез артиста, поклонники, в основном, все же порадовались за Максима, одарив его множеством доброжелательных эпитетов и пожеланий. И даже то обстоятельство, что юморист благополучно забыл слова из нетленного произведения поэта Николая Некрасова, не испортило впечатления. Видео Галкина вызвало фурор."Максим, вы очень талантливый! Мы вас любим!", "Максим вы даже дома такой забавный, умница!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "МАКСИМ вы супер так держать", "Максим вы супер!!!", "Максим, обожаю вот такие ваши непринужденные видео! С весной! ☀️", "Максим, вы такой шутник, с весенним утром вас", – рассыпались в комплиментах Максиму Галкину интернет-пользователи.