Губернатор уверен, что получение президента будет выполнено в полном объёме

Губернатор уверен, что получение президента будет выполнено в полном объёмеГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин опубликовал пост в социальных сетях, в котором подобно рассказал обо всем, что сейчас происходит с больницей в Струнино.По словам главы региона, акции протеста наконец поутихли, а работы продолжают в рамках дорожной карты, согласованной Минздравом.«В прошлом году подрядчик ударными темпами смог отремонтировать два корпуса и детскую поликлинику. В этом году капитальный ремонт проводят в 1-м и 2-м корпусе. Здесь появятся первичное онкологическое отделение (10 коек дневного стационара), терапевтическое отделение (20 круглосуточных коек, 23 койки дневного стационара). До конца года мы выполним дорожную карту. Отвечаем перед жителями Струнино и Президентом», - обещает Владимир Сипягин.Губернатор рассказал, что в больнице поменяли изношенное оборудование и закупили новое. Современные диагностические аппараты теперь стоят в гинекологическом и офтальмологическом кабинетах, неврологическом отделении и кабинете ЛОРа. До конца марта должны привезти аппарат УЗИ.«Важно, что ни одно отделение взрослой поликлиники из-за ремонта не прекратит работать. Струнинцы будут получать помощь врачей всех профилей в полном объёме, - продолжил Владимир Сипягин. - Поручения Президента должны и будут выполнены».