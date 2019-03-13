Федеральное управление гражданской авиации США не намерено приостанавливать эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.

Федеральное управление гражданской авиации США не намерено приостанавливать эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.Как говорится в заявлении этой организации, до настоящего времени оценка не выявила системных проблем в функционировании самолета Boeing 737 MAX 8 и не дала оснований для приостановки эксплуатации лайнера, передает РИА Новости.Утром 10 марта Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение в Эфиопии. Среди погибших (их 157 человек) — представители 35 стран, включая троих россиян. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.За последние полгода это уже вторая катастрофа этих самолетов. В октябре 2018 года такой же лайнер потерпел крушение в Индонезии. Тогда расследование показало, что при неисправности датчика угла атаки система управления самолётом установила неправильную конфигурацию руля высоты, что и привело к падению.После случившегося целый ряд зарубежных стран (среди них Великобритания, Ирландия, Франция, Австрия, Голландия, Германия) и авиакомпаний приостановили полеты этих самолетов.