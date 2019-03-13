К 5-летию возвращения Севастополя и Крыма в состав России

К 5-летию возвращения Севастополя и Крыма в состав РоссииПервый грандиозный совместный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Творческого объединения южнорусских художников города Севастополя представляет 89 живописных и графических произведений 35 известных отечественных авторов XIX–XXI вв. Все работы посвящены Крыму – великой и прекрасной земле, которая издревле вдохновляла поэтов и художников.Произведения музейного собрания, объединенные одной темой, впервые собраны вместе. Многие работы экспонируются впервые. Зритель увидит картины уроженцев Феодосии И.К. Айвазовского и Л.Ф. Лагорио; Г.Г. Мясоедова, В.А. Серова, В.Н. Мешкова – частых посетителей Крыма; знаковых художников советской эпохи А.А. Дейнеки, Р.Р. Фалька, А.А. Лабаса; членов знаменитой творческой группы «Кукрыниксы» Н.А. Соколова и П.Н. Крылова; известных ленинградских художников З.П. Аршакуни, Ю.А. Межирова; мастеров владимирской школы живописи К.Н. Бритова и В.Г. Кокурина.Выставка дает уникальную возможность познакомиться с рисунками поэта, художественного критика и мастера акварели М.А. Волошина, а также произведениями известных советских иллюстраторов А.Ф. Коджака, Б.А. Маркевича, Б.Ф. Рыбченкова.Историческая преемственность прослеживается в деятельности известной сегодня творческой группы современных художников Крыма, созданной по аналогии с существовавшим ранее Товариществом Южнорусских художников (1890–1922).Современное ТЮРХ (Творческое объединение южнорусских художников в Севастополе) было воссоздано в 2015 г. на базе Севастопольского пленэра, который проходит каждую осень с 1997 г., а с 2014 г. – после вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации – курируется Российской Академией художеств. Среди работ членов ТОЮРХ, представленных на выставке, – работы Н.Я. Дудченко, Л.Г. Ушаковой, И.Н. Шипилина – мастеров, внесших огромный вклад в создание и плодотворную деятельность самого значительного творческого объединения современного Крыма.В 2015 г. в Севастополе состоялась первая выставка-презентация возрожденного Творческого объединения. За прошедшее время ТОЮРХ провело16 выставок в городах Крыма, а также в Ставрополе, Майкопе, Ростове-на-Дону, Москве, Казани, Калининграде, Владикавказе и превратилось в важный фактор художественной жизни всего юга России.Выставка продлится до 19 мая 2019 года.