Военно-морские силы США подверглись киберосаде. На этот раз обвиняют Китай.

Военно-морские силы США подверглись "киберосаде". На этот раз обвиняют Китай.Журналисты The Wall Street Journal ознакомились с ведомственным докладом, в нем 57 страниц. В документе ругают верховное командование сил за то, что оно долго "не отдавало себе отчет в степени киберугрозы", передает "Россия 24".Сообщается, что флоту даже не удается подвести учет похищенных технологий. Ранее та же газета рассказывала о хакерских атаках на университеты, и как следствие — на похищения исследований в области военно-морских технологий.