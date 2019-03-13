За это ему назначили 6 лет тюрьмы

За это ему назначили 6 лет тюрьмыЖителя Волгограда признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.В марте прошлого года мужчина приехал во Владимир на заработки, устроился строителем, вместе с членами бригады арендовал квартиру.8 мая с приятелями он отдыхал в сауне, выпивал алкоголь, ночью вернулся домой, но ранним утром следующего дня его разбудил коллега, сказав, что в кафе, куда отправились члены бригады, случился конфликт.Бригадир пришел в кафе, увидел там молодого человека, который в состоянии сильного алкогольного опьянения якобы вёл себя очень агрессивно. После небольшого разбирательства компания строителей и молодого человека в знак примирения даже сели за один стол.Вскоре молодой человек якобы вновь спровоцировал ссору, началась драка, в ходе которой обвиняемый избил оппонента до смерти..Осуждённому назначили наказание в виде 6-ти лет лишения свободы в колонии особого режима.