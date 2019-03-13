Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с главой правительства Дмитрием Медведевым предстоящий отчет кабмина перед депутатами. Речь шла и о повышении качества принимаемых законов, а для этого необходимо более глубокое взаимодействие двух ветвей власти.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с главой правительстваДмитрием Медведевым предстоящий отчет кабмина перед депутатами. Речь шла и о повышении качества принимаемыхзаконов, а для этого необходимо более глубокое взаимодействие двух ветвейвласти.Главной темой встречи стал запланированный на 17 апреля в Госдумеотчет правительства о результатах его деятельности. Это традиционноемероприятие, каждый год глава кабмина и его подчиненные приходят на Охотный Ряддля серьезного и обстоятельного общения с депутатами.На сегодняшней встрече Дмитрий Медведев поддержалпредложение руководства Госдумы о внесении поправок в принятый в первом чтениизаконопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров.Благодаря этому документу, правительство сможет утвердить для всех регионовединую методику расчета прожиточного минимума, чтобы избежать его занижения приустановлении доплат.Премьер-министр также проинформировал спикера Думы опринятом решении рассматривать поправки к законопроектам, прошедшим первоечтение на заседаниях правительства наряду с проектами федеральных законов. Помнению Вячеслава Володина, это повысит качество принимаемых законов.