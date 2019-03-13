Белоруссию неожиданно превратилась в задницу мира. Такое сравнение вряд ли понравится гражданам страны.

Белоруссию неожиданно превратилась в задницу мира. Такое сравнениевряд ли понравится гражданам страны.В трейлере нового сезона комедийного сериала "Адаптация"показан разговор двух сотрудников ЦРУ. "Линда, вы нашли Айви? ЕслиХариссон узнает, поедем работать в задницу мира. В Уганду или Беларусь", -говорит один разведчик. "Сэр, а где это, Беларусь?", – с удивлениемспрашивает другой.По сюжету сериала американская разведка внедряет в российскуюкомпанию под видом русского инженера своего лучшего агента Эштона Айви. Однакошпион влюбляется в русскую девушку и вся операция срывается.Конечно, Белоруссия никакая не задница мира. Странанаходится в Европе и после распада СССР стала защитным буфером России от Запада.Правда, лидер страны Александр Лукашенко недавно пригрозил Москве, что она можетпотерять своего защитника, если не компенсирует Минску финансовые потери от высокихцен на нефть.