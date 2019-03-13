В третьем круге теннисного турнира серии Мастерс, который проходит в американском Индиан-Уэллсе, встретились россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов. Матч завершился в пользу последнего со счетом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.

В третьем круге теннисного турнира серии "Мастерс", который проходит в американском Индиан-Уэллсе, встретились россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов. Матч завершился в пользу последнего со счетом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.В следующем раунде Хачанов сразится с американцем Джоном Изнером. Встреча состоится 13 марта в 22:00 по московскому времени.Ранее еще один россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в четвертый круг, уступив сербу Филипу Крайиновичем.