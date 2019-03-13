В Турине состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным Ювентусом и мадридским Атлетико. Хозяева поля сумели забить три безответных мяча в ворота команды Диего Симеоне и вышли в следующую стадию турнира.

В Турине состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным "Ювентусом" и мадридским "Атлетико". Хозяева поля сумели забить три безответных мяча в ворота команды Диего Симеоне и вышли в следующую стадию турнира.В самом начале первого тайма туринцы забили гол, однако он не был засчитан, поскольку Криштиану Роналду чуть ранее сфолил на вратаре "матрасников" Яне Облаке. Однако на 27-й минуте португалец вывел "Ювентус" вперед, здорово сыграв головой на опережение.После перерыва Роналду еще дважды огорчил гостей, забив сначала головой, а затем четко реализовав пенальти. Отыграться "Атлетико" так и не удалось.#Juventus 3-0 #AtletiAll goals , HD, #Ronaldo HAT-Trick