Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил игру команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого клуба Шальке-04. По его словам, горожане держали в уме победный счет в первой встрече, и это сказалось на действиях футболистов на старте матча.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил игру команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого клуба "Шальке-04". По его словам, "горожане" держали в уме победный счет в первой встрече, и это сказалось на действиях футболистов на старте матча."Первые 20 минут мы больше думали о том, как не потерять то преимущество, которое было достигнуто в Германии. Однако после первого гола футболисты расслабились и стали действовать агрессивно", – цитирует Гвардиолу официальный сайт "Манчестер Сити".Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "горожане" разгромили "Шальке" со счетом 7:0 и прошли в следующую стадию турнира.