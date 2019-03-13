Наталья Судакова заявляет, что пропал ее гражданский муж и отец ее трехлетнего сына – известный актер Геннадий Меньщиков. Женщина позвонила в редакцию программы На самом деле Шепелева.

Наталья Судакова заявляет, что пропал ее гражданский муж иотец ее трехлетнего сына – известный актер Геннадий Меньщиков. Женщина позвонилав редакцию программы "На самом деле" Шепелева.Продюсеры ток-шоу разыскали артиста. Посмотрев на фото Натальион заявил, что не знаком с ней. После Геннадий сообщил в соцсетях, что никогдане был женат и все еще бездетен. Меньщиков отметил, что готов стать героемпрограммы "На самом деле" Шепелева.Судакова такого отношения к себе не стерпела. Она передала вгенетическую лабораторию кожаный браслет, который, как она утверждает,принадлежит Геннадию. Украшение актер забыл в квартире, где они проживаливместе.Специально для программы "На самом деле" Первого канала экспертысмогли найти на предоставленной вещи материал для анализа ДНК и сравнить его с биоматериаломребенка Натальи.В студии программы "На самом деле" Шепелева Меньщиков встретилсяс Судаковой. Артист продолжал уверять, что не знаком с Натальей. Меж тем, когдана экране появились кадры, на которых актер обнимает и целует девушку,отрицать очевидное он перестал – признался, что солгал, однако продолжил утверждать,что их ничего не связывает.Ведущий Дмитрий Шепелев озвучил результаты генетическогоисследования. "Вероятность того, что Геннадий Меньщиков является отцом ребенка Натальисоставляет 99,9%", – зачитал шоумен."Это доказывает, что не Геннадий является отцом, а носительбраслета. Она могла это легко сфабриковать", – добавил присутствующий в студииадвокат Сергей Жорин.Меж тем, редакторы программывыяснили, что Геннадий уже состоит в браке. Артист женился еще в 2010 году. Вэтих отношениях у звезды сериалов родился ребенок. Через год после свадьбы актерзавел любовницу, с которой до сих пор встречается. А четыре года назадМеньщиков познакомился с Натальей – она стала третьей женщиной Меньщикова."Если я правильно понимаю, между этими людьми договоренность:один пытается сохранить амплуа свободного мужчины, который открыт к любымприключениям, который скрывает свои отношения. Его право. Меня поразило другое,что оказывается есть женщины, которые согласны принять это амплуа, принятьэтого мужчину, терпеть его и рожать от него детей. Я поражен!", – рассуждалшокированный Дмитрий Шепелев в студии ток-шоу .