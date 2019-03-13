Наталья Судакова заявляет, что пропал ее гражданский муж и
отец ее трехлетнего сына – известный актер Геннадий Меньщиков. Женщина позвонила
в редакцию программы На самом деле Шепелева.
Наталья Судакова заявляет, что пропал ее гражданский муж и
отец ее трехлетнего сына – известный актер Геннадий Меньщиков. Женщина позвонила
в редакцию программы "На самом деле" Шепелева.
Продюсеры ток-шоу разыскали артиста. Посмотрев на фото Натальи
он заявил, что не знаком с ней. После Геннадий сообщил в соцсетях, что никогда
не был женат и все еще бездетен. Меньщиков отметил, что готов стать героем
программы "На самом деле" Шепелева.
Судакова такого отношения к себе не стерпела. Она передала в
генетическую лабораторию кожаный браслет, который, как она утверждает,
принадлежит Геннадию. Украшение актер забыл в квартире, где они проживали
вместе.
Специально для программы "На самом деле" Первого канала эксперты
смогли найти на предоставленной вещи материал для анализа ДНК и сравнить его с биоматериалом
ребенка Натальи.
В студии программы "На самом деле" Шепелева Меньщиков встретился
с Судаковой. Артист продолжал уверять, что не знаком с Натальей. Меж тем, когда
на экране появились кадры, на которых актер обнимает и целует девушку,
отрицать очевидное он перестал – признался, что солгал, однако продолжил утверждать,
что их ничего не связывает.
Ведущий Дмитрий Шепелев озвучил результаты генетического
исследования. "Вероятность того, что Геннадий Меньщиков является отцом ребенка Натальи
составляет 99,9%", – зачитал шоумен.
"Это доказывает, что не Геннадий является отцом, а носитель
браслета. Она могла это легко сфабриковать", – добавил присутствующий в студии
адвокат Сергей Жорин.
Меж тем, редакторы программы
выяснили, что Геннадий уже состоит в браке. Артист женился еще в 2010 году. В
этих отношениях у звезды сериалов родился ребенок. Через год после свадьбы актер
завел любовницу, с которой до сих пор встречается. А четыре года назад
Меньщиков познакомился с Натальей – она стала третьей женщиной Меньщикова.
"Если я правильно понимаю, между этими людьми договоренность:
один пытается сохранить амплуа свободного мужчины, который открыт к любым
приключениям, который скрывает свои отношения. Его право. Меня поразило другое,
что оказывается есть женщины, которые согласны принять это амплуа, принять
этого мужчину, терпеть его и рожать от него детей. Я поражен!", – рассуждал
шокированный Дмитрий Шепелев в студии ток-шоу .