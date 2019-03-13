Планы пианистки в день Светлого Христова Воскресения дать концерт в Храме возмутили православных. Многие называют его кощунством и считают шабашем в святой день. Особенно ревнителей веры поражает, что она будет играть в главном кафедральном храме страны.!..

Планы пианистки в день Светлого Христова Воскресения дать концерт в Храме возмутили православных. Многие называют его кощунством и считают шабашем в святой день. Особенно ревнителей веры поражает, что она будет играть в главном кафедральном храме страны.!.."Забросаем украинскую гастарбайтершу тухлыми яйцами и гнилыми помидорами" – обещают антифантанаты киевское пианистки. Они готовят плакаты, которые развернут в Зале церковных соборов Христа Спасителя. "Будем кричать "Позор!" и заглушим ее музыкальные потуги", – грозятся люди. Пикет они намерены устроить и близ главного кафедрального собора страны. Им Цымбалюк-Романовская с ее музыкой и новостями совсем не мила.Взбешенные люди считают, что Виталина просто смеется над ними, поскольку посягнула в самый святой праздник выступать в Храме. "Ей давно пора "Мурку" на зоне лабать, а не по храмам гастролировать! – кричат люди. – Куда смотрит министерство культуры, куда смотрит патриархия, разрешая эту вакханалию под циничным названием "С нами бог!"?Из-за поступающих угроз срыва концерта, как говорят, в Храме Христа Спасителя планируют усилить меры безопасности – все сумки будут сканировать, а все входящие зрители будут обязаны пройти процедуры досмотра. Возле Зала Церковных Соборов установят дополнительные металлические заграждения. Близкие советуют Виталине не принимать цветов и подарков, потому что там могут быть и оружие, и яд, и, не дай бог, бомба. А лучше и вовсе нанять охрану, если Прохор с бунтарями не совладает.Напомним, что согласно последним новостям, будет выступать не одна – на сцену Зала церковных соборов выйдет ее возлюбленный Прохор Шаляпин. А среди специальных гостей значится еще одна прекрасная пара нашего шоу-бизнеса – Юлиан и Анастасия. Праздничный концерт под названием "С нами бог!" состоится вскоре после Пасхального богослужения.