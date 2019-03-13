Пресс-служба Совета Федерации сообщила, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате отклонить закон о запрете хостелов в многоквартирных домах.

Пресс-служба Совета Федерации сообщила, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате отклонить закон о запрете хостелов в многоквартирных домах.Такое решение было принято с целью доработки документа.В заключении комитета уточняется, что "законом не устанавливается порядок вступления его в силу". В соответствии с законодательством он вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, сообщает ТАСС.Но дело в том, что десятидневный срок вступления в силу закона влечет за собой ограничение прав собственников жилых помещений, используемых для предоставления гостиничных услуг. Дальнейшее использование таких помещений предполагает осуществление ряда технически сложных, дорогостоящих и длительных по времени процессов.Глава комитета Андрей Клишас заявил, что поспешно менять правила нельзя, это затрагивает интересы множества людей.Согласно закону, принятого на прошлой неделе Госдумой, жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.