Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал важное заявление на вчерашнем заседании Совета безопасности республики. Батька призвал укреплять информационное пространство Белоруссии. Эксперты уверены: поведение Лукашенко говорит о зависти к президенту России Владимиру Путину.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал важное заявление на вчерашнем заседании Совета безопасности республики. Батька призвал укреплять информационное пространство Белоруссии. Эксперты уверены: поведение Лукашенко говорит о зависти к президенту России Владимиру Путину.
В ходе совещания был представлен проект Концепции
информационной безопасности страны. Документ создавался по поручению Лукашенко
силовыми структурами в сотрудничестве с депутатами, учеными и представителями
медийной сферы.
На совещании Батька был предельно откровенен. Лукашенко
выразил обеспокоенность "наращиванием деструктивных воздействий на
общество" и манипулированием сознанием белорусов. Кто именно им
манипулирует лидер братской республики уточнять не стал.
По мнению политического обозревателя Александра
Класковского, впечатлен информационной мощью российских медиа,
поэтому задумал создать у себя крепкую пропагандистскую машину. Однако есть
проблемы: нет достаточного количества кадров, да и с деньгами тоже не все
гладко, приводит слова эксперта издание "Белсат".
Аналитик отметил, что пока не видел проекта Концепции
информационной безопасности страны. "Что в этом ключе будет с
государственными СМИ? Мы знаем, что бюджеты им увеличили. Будут им еще какие-то
плюшки от нашей власти?" – задается вопросом политолог.
В прошлом году отношения России и Белоруссии резко
обострились. Лукашенко требует от Москвы скидки на энергоносители. В Кремле же
недовольны ходом интеграции между двумя странами. Экономическую помощь соседней
стране Россия рассматривает в контексте построения реального Союзного
государства.
Последнее время стращает соотечественников
возможной потерей Белоруссией независимости. Угроза, по словам Батьки, может
прийти как с Востока, так и с Запада.