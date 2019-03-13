Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал важное заявление на вчерашнем заседании Совета безопасности республики. Батька призвал укреплять информационное пространство Белоруссии. Эксперты уверены: поведение Лукашенко говорит о зависти к президенту России Владимиру Путину.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал важное заявление на вчерашнем заседании Совета безопасности республики. Батька призвал укреплять информационное пространство Белоруссии. Эксперты уверены: поведение Лукашенко говорит о зависти к президенту России Владимиру Путину.В ходе совещания был представлен проект Концепцииинформационной безопасности страны. Документ создавался по поручению Лукашенкосиловыми структурами в сотрудничестве с депутатами, учеными и представителямимедийной сферы.На совещании Батька был предельно откровенен. Лукашенковыразил обеспокоенность "наращиванием деструктивных воздействий наобщество" и манипулированием сознанием белорусов. Кто именно имманипулирует лидер братской республики уточнять не стал.По мнению политического обозревателя АлександраКласковского, впечатлен информационной мощью российских медиа,поэтому задумал создать у себя крепкую пропагандистскую машину. Однако естьпроблемы: нет достаточного количества кадров, да и с деньгами тоже не всегладко, приводит слова эксперта издание "Белсат".Аналитик отметил, что пока не видел проекта Концепцииинформационной безопасности страны. "Что в этом ключе будет сгосударственными СМИ? Мы знаем, что бюджеты им увеличили. Будут им еще какие-топлюшки от нашей власти?" – задается вопросом политолог.В прошлом году отношения России и Белоруссии резкообострились. Лукашенко требует от Москвы скидки на энергоносители. В Кремле женедовольны ходом интеграции между двумя странами. Экономическую помощь соседнейстране Россия рассматривает в контексте построения реального Союзногогосударства.Последнее время стращает соотечественниковвозможной потерей Белоруссией независимости. Угроза, по словам Батьки, можетприйти как с Востока, так и с Запада.