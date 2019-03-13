Вы можете окунуться в мир, полный магии и приключений, а заодно превратить бонусы в подарки для себя, своих родных и близких

Вы можете окунуться в мир, полный магии и приключений, а заодно превратить бонусы в подарки для себя, своих родных и близких«Ростелеком» представляет новую онлайн-игру «Земля Драконов» для абонентов-участников программ лояльности «Бонус» и «ОнЛайм Бонус». Все они имеют возможность окунуться в мир, полный магии и приключений, а заодно превратить бонусы в подарки для себя, своих родных и близких.Желающим принять участие в игре необходимо пройти регистрацию на сайте не позднее 2 июня 2019 года. Самое время присоединиться к программе «Бонус» или «ОнЛайм Бонус» всем новым клиентам «Ростелекома» – за это они получат приветственные бонусы для борьбы за главный приз.Игрокам необходимо вырастить своего виртуального дракона и наделить его силой для ответственной битвы с Армией Тьмы. Для этого необходимо приобретать атрибуты в виде магических дров и кристаллов, пока таймер отсчитывает время до дня проведения розыгрыша. Кстати, кристаллы и правда волшебные, так как они могут не только наделить дракона силой, но и превратиться в подарки.Каждую неделю, в день проведения розыгрыша, виртуальный дракон будет сражаться с Армией Тьмы за освобождение Светлых земель. За победу над захватчиком участникам полагаются ценные призы от «Ростелекома», «ОнЛайма» и партнеров программы «Бонус», а двое самых удачливых игроков получат главные призы – телевизоры Philips Smart TV с подсветкой Ambilight. Победители будут определены и награждены до 15 июня 2019 года.Для проведения розыгрышей «Ростелеком» подготовил полмиллиона призов, среди них скидки на «Домашний интернет» и телефонию, подписки на ТВ- и видеоконтент в Wink и «Интерактивном ТВ», подписки на образовательный контент в сервисе «Ростелеком Лицей», электронные сертификаты от ювелирной сети «АДАМАС», сети магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» и онлайн-библиотеки «ЛитРес».Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Земля Драконов» доступны на сайте .Как стать участником программы лояльности «Ростелекома», за какие действия начисляется вознаграждение – об этом подробно рассказывается на сайте в разделе «Программа «Бонус». Абоненты, пользующиеся услугами от «ОнЛайма», могут узнать подробности на сайте в разделе «ОнЛайм Бонус».