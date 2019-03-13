Злоумышленник отказался возместить нанесённый ущерб

Злоумышленник отказался возместить нанесённый ущербПетушинский районный суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в грабеже.Мужчина открыто похитил у пожилой женщины сумку, в которой были 2 связки ключей, бутылка молока, буханка хлеба, документы и другие вещи. 87-летняя потерпевшая - ветеран Великой Отечественной войны. Злоумышленник отказался возместить нанесённый ущерб.Суд назначил подсудимому исправительные работы на один год с удержанием 5% зарплаты в доход государства.