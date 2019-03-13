Деньги выпали из кармана
Деньги выпали из кармана
Жителя Юрьев-Польского района обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
В январе этого года обвиняемый, покидая компанию приятелей, случайно надел чужую куртку, из кармана которой выпали деньги. Молодой человек вернул куртку на место, а 9 тысяч рублей оставил себе.
Злоумышленника задержали через несколько дней после поступившего в полицию заявления от потерпевшего. Похищенные деньги изъяли и вернули потерпевшему.
Материалы уголовного дела направлены в суд.