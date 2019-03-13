На запрос Хочу жить в Москве поисковая система выдает 111 миллионов результатов. На фразу Начать новую жизнь в столице – 154 миллиона совпадений. Чем так привлекает столица россиян и что иногда останавливает их от переезда?

На запрос "Хочу жить в Москве" поисковая система выдает 111 миллионов результатов. На фразу "Начать новую жизнь в столице" – 154 миллиона совпадений. Чем так привлекает столица россиян и что иногда останавливает их от переезда?бразование и карьераПервый аргумент – образование и работа. В Москве несколько сотен вузов, ежегодно выпускающих специалистов в разных сферах: гуманитарные науки и медицина, экономика и педагогика, бизнес, строительство, IT… Возможность получить образование – одна из весомых причин для переезда в столицу. Равно как и перспективы найти здесь интересную и хорошо оплачиваемую работу.Концентрация бизнес-направлений, представительств и компаний в Москве огромная. Все мировые бренды и корпорации непременно имеют в списке московский адрес."В последнее время все чаще посещают мысли о переезде в Москву. Я программист, хочу расти", – делится жительница Ейска на профессиональном форуме. И тут же получает слова поддержки: "Большие амбиции реализуются только в больших городах".Культура и историяПо данным правительства Москвы, в 2016 году город посетили 17,5 миллиона человек, из них 13 миллионов – россияне, 4,5 миллиона – иностранные гости. В 2017 году число туристов выросло до 21 миллиона. А 2018 год и вовсе стал для Москвы знаковым благодаря проведению чемпионата мира по футболу.Интерес к мегаполису объясним. Здесь огромное число театров и музеев, богатейшее архитектурное, историческое, художественное наследие. Сотни достопримечательностей и тысячи памятников. Метро – самое красивое в мире! Добавим парки и зоны отдыха, спортивные сооружения и арены, тематические фестивали и праздники.Словом, поставь человек перед собой цель каждые выходные бывать в новом месте или посещать новое мероприятие, так и будет. Безусловно, предложить подобное разнообразие может мало какой другой российский город.Инфраструктура и сервисЭтим тоже по праву гордится российская столица. В каждом районе и округе – развитая инфраструктура. В шаговой доступности все необходимое для решения повседневных вопросов: школы, поликлиники, магазины, фитнес-центры и салоны красоты, кинотеатры и торговые центры.Поесть пиццу, суши, суп или сырники в Москве можно даже ночью. Многие магазины и супермаркеты работают круглосуточно. При необходимости найдутся автомастерские и дома быта с графиком работы 24/7.И это вызывает восторг даже у жителей других столиц мира. В Вене, например, после 21:00 вы нигде не отведаете шницель – кухни всех заведений будут закрыты. И в Лондоне хозяева местных пабов – казалось бы, национальная гордость! – попросят вас на выход в 23:00. Москва же, как поется в сингле диджея Smash, never sleeps.Новый адресПри всех неоспоримых плюсах и широких возможностях, которые предлагает Москва, есть одно но, которое часто останавливает многих от переезда. Это стоимость жилья.По мнению представителей недвижимости, доход желающего снимать однокомнатную квартиру в Москве сегодня должен составлять не менее 45-60 тысяч рублей в месяц, поскольку арендная плата жилплощади будет "съедать" в среднем половину этой суммы. И речь идет о квартирах экономкласса, не в центре города."Съемная квартира в пределах МКАД – минимум 30-35 тысяч в месяц. Плюс по договору платят за первый и последний месяц проживания. А еще коммунальные платежи, проезд на общественном транспорте, питание и одежда…" – делятся пользователи соцсетей, обсуждая варианты переезда в Москву.Вот еще одно мнение: "Сама я и мой муж из "понаехавших". В Москве уже почти 10 лет. Получаю 50 000 рублей, муж чуть меньше. Снимаем нормальную однушку за 40 тысяч рублей и оплачиваем коммунальные услуги. Работаем много, но квартиру так и не купили. Заработать на собственное жилье в нашем случае в Москве нереально! Разве что выиграть в лотерею…"Есть такой вариант!А что, это идея!Можно принять участие в "Жилищной лотерее" и – трехкомнатную квартиру с ремонтом в доме бизнес-класса на берегу Яузы! Денежный эквивалент квартиры – 33 000 000 рублей.Только представьте: квартира на 24-м этаже с панорамным видом на город, современный ремонт и… терраса! Не балкон, не лоджия, а именно терраса, где будет так приятно летними вечерами общаться с родными, а по утрам встречать рассветы.Площадь разыгрываемой квартиры – более 100 квадратных метров. Рядом метро "Ботанический сад". И одноименный парк, так что зелень и чистый воздух гарантированы.В жилом комплексе все продуманно для жизни и комфорта семьи: детские сады, школа, набережная Яузы для отдыха и спорта. А еще – до ВДНХ рукой подать, а это знаковое и любимое место отдыха как москвичей, так и гостей столицы. И эта квартира может стать вашей! Осталось лишь принять участие в "Жилищной лотерее" и выиграть гарантированный суперприз – просторную квартиру в Москве.Ах да, самое главное. Стоимость лотерейного билета "Жилищной лотереи" – всего 100 рублей. Участвуйте и выигрывайте. Москва ждет!