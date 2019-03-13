О значении сновидений со среды 13.03 на четверг 14.03 рассказала Дни.ру биоэнерготерапевт, астролог Юлия Урусэль. Эксперт предупреждает: следите за тем, что говорите.
О значении сновидений со среды 13.03 на четверг 14.03 рассказала "Дни.ру" . Эксперт предупреждает: следите за тем, что говорите.
Луна продолжает плыть в воздушном
знаке Близнецов, но сегодня она болтушка и пустомеля. Так что все в наших
сновидениях этой ночью будет иллюзорно, на грани обмана и бреда. Не сны, а мистификация
какая-то. Вы всего лишь актеры в театре снов. Ничему не верьте.
Не стоит торопиться и принимать
скоропалительных решений, не ведитесь на "выгодные" предложения, нужно все
тщательно проверить и обдумать – вот о чем говорят нам сновидения, приснившиеся
этой ночью. Значение сна со среды на четверг: вам прямым текстом намекают, чтобы вы следили за тем, что
говорите.
Понять суть таких снов и шквал
несущейся информации вообще будет довольно трудно. Все пустое.