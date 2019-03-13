О значении сновидений со среды 13.03 на четверг 14.03 рассказала Дни.ру биоэнерготерапевт, астролог Юлия Урусэль. Эксперт предупреждает: следите за тем, что говорите.

О значении сновидений со среды 13.03 на четверг 14.03 рассказала "Дни.ру" . Эксперт предупреждает: следите за тем, что говорите.Луна продолжает плыть в воздушномзнаке Близнецов, но сегодня она болтушка и пустомеля. Так что все в нашихсновидениях этой ночью будет иллюзорно, на грани обмана и бреда. Не сны, а мистификациякакая-то. Вы всего лишь актеры в театре снов. Ничему не верьте.Не стоит торопиться и приниматьскоропалительных решений, не ведитесь на "выгодные" предложения, нужно всетщательно проверить и обдумать – вот о чем говорят нам сновидения, приснившиесяэтой ночью. Значение сна со среды на четверг: вам прямым текстом намекают, чтобы вы следили за тем, чтоговорите.Понять суть таких снов и шквалнесущейся информации вообще будет довольно трудно. Все пустое.