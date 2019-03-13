Поющая телеведущая состоит в оккультном сообществе. Ольга Бузова практикует
черную магию.
Поющая телеведущая состоит в оккультном сообществе. Ольга Бузова практикует
черную магию.
Поговаривают, что коронная фраза поющей телеведущей: "Мои
люди всегда со мной" – не просто слова. Якобы – это заклинание,
приманивающее успех. Также отмечается, что магические слова в сочетании со
знаком дьяволицы Бафомет – указательный и безымянный палец направлены вверх,
говорит об оккультных знаниях Ольги.
Отметим, что Бафомет является символом
сатанизма. В средние века ее считали супругой проклятого сатаны. Об
этом сообщает Telegram-канала "Только никому…"
Подобного же мнения придерживается экстрасенс Алена Полынь.
Ведунья взяла в руки карты Таро и погадала на Ольгу Бузову.
Полынь спросила у колоды, в каком оккультном сообществе
состоит Ольга Бузова и состоит ли вообще. По словам ворожеи, ответ оказался однозначным.
"Да состоит", – рассказала Алена Полынь в беседе с редакторами Telegram-канала.
Экстрасенс отметила,
что артистке выпали три карты "ведьма" – это означает, что Бузова владеет
оккультными науками, "игра", – говорящая о том, что певица является членом
объединения, практикующего магию, и "дуб", – рассказывающая уже о группе, в
которой состоит звезда, якобы организация основана уже давно и постоянно
растет.
По словам Полынь, пришлось "заплатить" за членство
в оккультном сообществе. Скорее всего, не обошлось без жертвоприношения.
"Это была жертва человеком, который находился до этого в
тюрьме, то есть это некий выкуп человека", – отметила Полынь. После она добавила, что теперь вызволенная из
мест заключения "жертва" тоже является частью секты.