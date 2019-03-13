Поющая телеведущая состоит в оккультном сообществе. Ольга Бузова практикует черную магию.

Поющая телеведущая состоит в оккультном сообществе. Ольга Бузова практикуетчерную магию.Поговаривают, что коронная фраза поющей телеведущей: "Моилюди всегда со мной" – не просто слова. Якобы – это заклинание,приманивающее успех. Также отмечается, что магические слова в сочетании сознаком дьяволицы Бафомет – указательный и безымянный палец направлены вверх,говорит об оккультных знаниях Ольги.Отметим, что Бафомет является символомсатанизма. В средние века ее считали супругой проклятого сатаны. Обэтом сообщает Telegram-канала "Только никому…"Подобного же мнения придерживается экстрасенс Алена Полынь.Ведунья взяла в руки карты Таро и погадала на Ольгу Бузову.Полынь спросила у колоды, в каком оккультном сообществесостоит Ольга Бузова и состоит ли вообще. По словам ворожеи, ответ оказался однозначным."Да состоит", – рассказала Алена Полынь в беседе с редакторами Telegram-канала.Экстрасенс отметила,что артистке выпали три карты "ведьма" – это означает, что Бузова владеетоккультными науками, "игра", – говорящая о том, что певица является членомобъединения, практикующего магию, и "дуб", – рассказывающая уже о группе, вкоторой состоит звезда, якобы организация основана уже давно и постояннорастет.По словам Полынь, пришлось "заплатить" за членствов оккультном сообществе. Скорее всего, не обошлось без жертвоприношения."Это была жертва человеком, который находился до этого втюрьме, то есть это некий выкуп человека", – отметила Полынь. После она добавила, что теперь вызволенная измест заключения "жертва" тоже является частью секты.