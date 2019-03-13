Милена Безбородова и Леша Безус одна из самых скандальных пар на телестройке. Любой их конфликт заканчивается жесткой дракой. Как выяснилось, звезды шоу Дом-2 наносят друг другу увечья даже во время полового акта.

Милена Безбородова и Леша Безус одна из самых скандальныхпар на телестройке. Любой их конфликт заканчивается жесткой дракой. Каквыяснилось, звезды шоу "Дом-2" наносят друг другу увечья даже во время половогоакта.Безбородова рассказала, что во время интима ее возлюбленный буквальнотеряет человеческий облик – он ведет себя как животное. Участница шоу "Дом-2"не отрицает, что такое поведение Леши ей по вкусу.Милена призналась, что секс без нежности ее оченьвозбуждает. В постели они идеально подходят друг другу."Волшебство" с Лешей – это жесть! Как по мне, так мы оченьподходим друг другу в интимном плане. Мы не боимся действовать и разными путямидоставлять удовольствие друг другу", – рассказала участница реалити-шоу "Дом-2".Безбородова добавила, что Безус бьет ее во время половогоакта. Милена считает, что таким образом Леша получает эмоциональную разрядку, выплескиваетскопившийся за день негатив. Именно так звезда телестройкидоставляет своей партнерше удовольствие."Леша очень любит жесткий и страстный секс. Жесткие шлепки яполучаю регулярно, что аж страшно иногда. Лешу мне хочется всегда и везде…" -отметила участница .Безбородова считает интим основой отношений. Если в постелиу влюбленных все плохо, то рано или поздно они расстанутся. Об этом участницарассказала журналу Dom2Life.ru.