Журналисты нашли на кладбище в Подмосковье нового русского Хатико. Невероятно преданный пес не покидает могил своих кормильцев уже 15 лет, сообщает телеканал . В начале 2000-х годов ..

Журналисты нашли на кладбище в Подмосковье нового русского "Хатико". Невероятно преданный пес не покидает могил своих кормильцев уже 15 лет, сообщает телеканал "".В начале 2000-х годов хозяева собаки разбились в дорожной аварии. Родственники погибших не захотели забрать питомца и привязали его к памятнику, установленному рядом с местом смертельного ДТП. Позже местные жители отвязали зверя. Однако приручить его так никто и не смог. Смирившись с этим, люди построили рядом с могилой утепленные будки и подкармливают собаку по возможности. Свидетели утверждают, что пес сторонится незнакомых людей и никому не доверяет, передает "".