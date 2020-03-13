7 000 коек для больных коронавирусом приготовлено на Кубани. Об этом сообщили на пресс-конференции, состоявшейся в региональном Роспотребнадзоре. Краснодарский край полностью готов к возможному изменению ситуации с вирусной инфекцией, но пока ни о какой вспышке заболевания речи нет.

7 000 коек для больных коронавирусом приготовлено на Кубани. Об этом сообщили на пресс-конференции, состоявшейся в региональном Роспотребнадзоре. Краснодарский край полностью готов к возможному изменению ситуации с вирусной инфекцией, но пока ни о какой вспышке заболевания речи нет, передает ГТРК "Кубань".Как известно, единственный заболевший мужчина, прилетевший из Вероны, помещен в инфекционное отделение больницы. Его состояние — стабильное. Под наблюдением врачей находятся все лица, с которыми он общался после возвращения на родину.Как уточняют специалисты, сдать анализ на наличие вируса можно в местных медицинских учреждениях. Но результат вы получите только после того, как ваша проба будет отправлена в Москву или Новосибирск. Только в этих двух городах есть возможность диагностировать коронавирус. Обращайте внимание на свое самочувствие. По словам экспертов, новый вирус не любит тепло — при +25 градусах он погибает. Также медики уточняют, что к группе риска, в первую очередь, относятся взрослые люди от 55 лет.