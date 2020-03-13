Итальянский актер Лука Францезе снял и выложил в интернет видео, на котором запечатлена его сестра Тереза, умершая от коронавируса. Он пожаловался, что из-за карантина вынужден находиться в доме с трупом сестры, а похоронные службы никак не едут к нему.

Итальянский актер Лука Францезе снял и выложил в интернет видео, на котором запечатлена его сестра Тереза, умершая от коронавируса. Он пожаловался, что из-за карантина вынужден находиться в доме с трупом сестры, а похоронные службы никак не едут к нему.Видеозапись Францезе опубликовал в Instagram. Он попросил подписчиков не показывать ролик детям и впечатлительным людям. По словам актера, он не мог иным способом привлечь внимание к своей беде."Я не знаю, что делать. Я не могу почтить сестру так, как она того заслуживает, – написал он. – Похоронные службы бросили меня. Я связался со всеми, но никто не дал мне ответа".По словам Францезе, другие его родственники также находятся на карантине. Сам он, пытаясь реанимировать сестру, делал ей искусственное дыхание, поэтому не исключено, что теперь заболел и он."Италия бросила нас. Давайте поддержим друг друга", – обратился Францезе к своим подписчикам и призвал их распространить ролик.В итоге власти все же обратили внимание на проблему актера и помогли ему организовать похороны. Однако из-за карантина никто из родных не смог проститься с покойной.В Италии сложилась наиболее тяжелая ситуация в Европе в связи с распространением коронавируса COVID-19. Число заразившихся там превысило 15 тысяч человек, погибли в результате болезни более тысячи человек. В стране действует карантин: закрыты магазины и рестораны, отменены массовые мероприятия. Местные жители выходят из дома только за продуктами.