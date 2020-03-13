Министерство обороны США заявило, что пересмотрит решение о присуждении контракта на облачные вычисления стоимостью $10 миллиардов компании Microsoft после обжалования от Amazon.

Министерство обороны США заявило, что пересмотрит решение о присуждении контракта на облачные вычисления стоимостью $10 миллиардов компании Microsoft после обжалования от Amazon. Компания Джеффа Безоса, которая также боролась за контракт, утверждала, что проиграла сделку из-за потенциального вмешательства со стороны президента Трампа.В прошлом месяце суд в США приостановил исполнение контракта Defense Infrastructure Cloud (JEDI) между Microsoft и Пентагоном. В Microsoft выразили сожаление в связи с решением суда. В Пентагоне тогда подчеркнули, что уверены в своем решении заключить контракт с Microsoft.Amazon утверждает, что, принимая решение заключить контракт с Microsoft, Пентагон допустил "вопиющие ошибки почти по каждому фактору оценки, игнорируя уникальные преимущества предложения AWS (дочерняя компания Amazon – прим. ред.), и закрыл глаза на явные недостатки в предложении Microsoft по выполнению технических требований" по контракту.По информации источников компании из Белого дома, президент США Дональд Трамп лично распорядился вывести Amazon из списка возможных победителей в гонке за госконтракт. Компания Amazon, крупнейшим акционером которой является самый богатый человек планеты Джефф Безос, сразу же забила тревогу. Дело в том, что у Безоса неприкрытый конфликт с Трампом. СМИ Безоса постоянно поливают главу Белого дома грязью. Трамп отвечает им взаимностью. И вот Amazon не без оснований заподозрила, что решение было принято не по рыночному принципу, а по звонку сверху.Компания выпустила соответствующее заявление, где утверждается, что если бы Пентагон принимал решение только исходя из оценки конкурентных предложений, то оно, очевидно, было бы иным. То есть Amazon прямо обвинила Дональда Трампа в давлении на оборонное ведомство при принятии решения.Министерство обороны запросило 120 дней для пересмотра решения. Ожидается, что судья по этому делу, Патрисия Кэмпбелл-Смит, разрешит провести повторную оценку, хотя она еще не вынесла официального решения.Пресс-секретарь Amazon Даг Стоун (Doug Stone) в своем заявлении в четверг заявил, что компания "удовлетворена тем, что МО признает "существенные и законные" вопросы, которые повлияли на решение о присуждении контракта JEDI, и что необходимо принять корректирующие меры". Он добавил, что Amazon с нетерпением ждет действий, "которые полностью изолируют переоценку от политического влияния и исправят многие проблемы, влияющие на первоначальный ошибочный результат".Тем не менее это решение не является полной победой Amazon: министерство юстиции заявило в судебном деле, будет возражать против ходатайства о пересмотре решения о заключении контракта. Ходатайство было основано на вопросе о цене, а не на том, вмешивался ли г-н Трамп в процесс, утверждают представители ведомства.Пресс-секретарь министерства обороны не сразу ответил на просьбу о предоставлении комментария."Мы считаем, что министерство обороны приняло правильное решение, когда они присудили нам контракт", — сказал Фрэнк X. Шоу (Frank X. Shaw), пресс-секретарь Microsoft, добавив, что компания остается уверенной в том, что ее предложение "является правильным выбором для министерства обороны".В связи с быстрым изменением позиции Пентагона возникает вопрос о том, обнаружены ли внезапные преимущества в предложении Amazon или должностные лица опасаются, что в рамках судебного иска, оспаривающего арбитражное решение, неизбежно всплывут электронные письма, в которых утверждается, что Трамп вмешался в процесс, пишет New-York Times.Чиновник министерства обороны, который не был уполномочен публично выступать, заявил, что подача иска заставит компанию Amazon доказать обвинения в предвзятости, которые она выдвинула против Трампа, что является сложным юридическим вызовом.Хотя Amazon и настаивает на том, что Трампа и должностные лица министерства обороны вмешивались в гонку за JEDI, юридические аргументы, оспаривающие присуждение контракта, сосредоточились на том, что министерство обороны не дало точной оценки стоимости определенных предоставляемых услуг.В феврале судья встал на сторону Amazon по вопросу о ценах, выпустив временный судебный запрет, который не позволил Microsoft продолжить работу с министерством обороны по контракту.Это поставило Пентагон в неловкое положение. В прошлом месяце, выступая перед репортерами на Мюнхенской конференции по безопасности, министр обороны Марк Эспер утверждал, что настало время отказаться от проблем и двигаться дальше по пути создания облачной инфраструктуры. Время было на кону, сказал он, и на кону была американская национальная безопасность."Для военных важно, чтобы мы продвигались вперед по этому контракту, - сказал он. — Это продолжается слишком долго".По поводу вмешательства Трампа чиновник сказал лишь, что "никогда не чувствовал давления со стороны Белого дома".